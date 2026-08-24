Concert Oiseau murmure Rue de la Motte Vesoul

samedi 22 mai 2027 · Rue de la Motte · Vesoul

Informations pratiques

Vesoul

Concert Oiseau murmure

Rue de la Motte La Motte Vesoul Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-22 19:00:00

fin : 2027-05-22

Date(s) :

2027-05-22

Trois virtuoses, Benjamin Flament, Théo Girard et Nicolas Naudet, réunissent percussions insolites, bois résonnants, bols chantants, contrebasse et clarinette transformée pour créer un univers musical sensible et tactile. Soutenus par Big Bang, ils investissent la Motte de Vesoul avec une musique contemporaine, audacieuse et poétique. Entre souffles, silences et harmonies délicates, Oiseau murmure offre un paysage sonore changeant, comme une douce rêverie. .

Rue de la Motte La Motte Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert Oiseau murmure

L’événement Concert Oiseau murmure Vesoul a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)