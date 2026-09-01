Lancement du livre d’Emilie FLEUROTTE L’Équilibre est dans l’assiette , Conférence et Dédicace Vesoul
vendredi 11 septembre 2026 · Vesoul
Informations pratiques
Vesoul
Lancement du livre d’Emilie FLEUROTTE L’Équilibre est dans l’assiette , Conférence et Dédicace
2 rue Georges Genoux Vesoul Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:30:00
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-11 2026-09-16
A l’occasion du lancement du livre d’Emilie Fleurotte L’Équilibre est dans l’assiette , venez participer à la librairie Salon de Thé à sa conférence et à la session dédicace vendredi 11 septembre et mercredi 16 septembre à 18h30.
Inscription obligatoire, entrée gratuite. .
2 rue Georges Genoux Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 95 82 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Lancement du livre d’Emilie FLEUROTTE L’Équilibre est dans l’assiette , Conférence et Dédicace
L’événement Lancement du livre d’Emilie FLEUROTTE L’Équilibre est dans l’assiette , Conférence et Dédicace Vesoul a été mis à jour le 2026-08-21 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL
À voir aussi à Vesoul (Haute-Saône)
- État des lieux Collectif Porte-avions Rue Baron Bouvier Vesoul 12 septembre 2026
- Libération de Vesoul Jardin Anglais et Monuments des Allées Vesoul 12 septembre 2026
- Visite de la Banque de France de Vesoul, Banque de france de vesoul, Vesoul 18 septembre 2026
- Visite libre des collections permanentes du musée Gérôme, Musée Jean-Léon Gérôme, Vesoul 18 septembre 2026