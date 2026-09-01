Informations pratiques

Vesoul

Lancement du livre d’Emilie FLEUROTTE L’Équilibre est dans l’assiette , Conférence et Dédicace

2 rue Georges Genoux Vesoul Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 18:30:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-11 2026-09-16

A l’occasion du lancement du livre d’Emilie Fleurotte L’Équilibre est dans l’assiette , venez participer à la librairie Salon de Thé à sa conférence et à la session dédicace vendredi 11 septembre et mercredi 16 septembre à 18h30.

Inscription obligatoire, entrée gratuite. .

2 rue Georges Genoux Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 95 82 94

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English : Lancement du livre d’Emilie FLEUROTTE L’Équilibre est dans l’assiette , Conférence et Dédicace

L’événement Lancement du livre d’Emilie FLEUROTTE L’Équilibre est dans l’assiette , Conférence et Dédicace Vesoul a été mis à jour le 2026-08-21 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL