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Lancement du livre d’Emilie FLEUROTTE L’Équilibre est dans l’assiette , Conférence et Dédicace Vesoul

vendredi 11 septembre 2026 · Vesoul

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
2 rue Georges Genoux
Ville
70000 Vesoul
Département
Haute-Saône
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Vesoul

Lancement du livre d’Emilie FLEUROTTE L’Équilibre est dans l’assiette , Conférence et Dédicace

2 rue Georges Genoux Vesoul Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:30:00
fin : 2026-09-16

Date(s) :
2026-09-11 2026-09-16

A l’occasion du lancement du livre d’Emilie Fleurotte L’Équilibre est dans l’assiette , venez participer à la librairie Salon de Thé à sa conférence et à la session dédicace vendredi 11 septembre et mercredi 16 septembre à 18h30.
Inscription obligatoire, entrée gratuite.   .

2 rue Georges Genoux Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 95 82 94 

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English : Lancement du livre d’Emilie FLEUROTTE L’Équilibre est dans l’assiette , Conférence et Dédicace

L’événement Lancement du livre d’Emilie FLEUROTTE L’Équilibre est dans l’assiette , Conférence et Dédicace Vesoul a été mis à jour le 2026-08-21 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL

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