CONCERT OMASPHERE, CHRYZALIS Rue des Capucins Cazères

CONCERT OMASPHERE, CHRYZALIS

Rue des Capucins CINÉMA LES CAPUCINS Cazères Haute-Garonne

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-17

Chryzalis est un rituel sonore, une traversée entre ombre et lumière.

Une musique organique et hypnotique, nourrie d’influences dark wave, ethniques et mystiques, où se croisent percussions tribales, textures électroniques, instruments anciens (oud, santur…) et nappes profondes.

Au cœur du projet la voix de Brice AMO.

Une voix incarnée, presque chamanique, tantôt murmurée, tantôt incantatoire, qui guide l’auditeur comme une procession.

Elle ne raconte pas seulement — elle invoque, elle ouvre, elle transmute.

Inspiré par des univers comme Dead Can Dance, Lisa Gerrard, ou certaines écritures minimalistes et sacrées, Omasphere propose un concert pensé comme une expérience sensorielle complète écoute, respiration, tension, lâcher-prise. 4 .

Rue des Capucins CINÉMA LES CAPUCINS Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Chryzalis is a sonic ritual, a journey between light and shadow.

An organic, hypnotic music, nourished by dark wave, ethnic and mystical influences, where tribal percussion, electronic textures, ancient instruments (oud, santur?) and deep layers meet.

L’événement CONCERT OMASPHERE, CHRYZALIS Cazères a été mis à jour le 2026-03-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE