Concert On-Off LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur

Concert On-Off

LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue de Saint Sauveur Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:00:00

fin : 2026-08-06 21:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Le groupe ON/OFF réunit quatre musiciens passionnés autour d’un univers Rock authentique et énergique. Entre sonorités brutes, riffs puissants et ambiances plus mélodiques, le groupe propose près de deux heures de reprises inspirées des grands classiques du Rock. Un voyage musical qui oscille entre les longues routes américaines, l’esprit biker et l’atmosphère chaleureuse des pubs

britanniques.

ON/OFF, c’est un Rock vivant, sincère et intense, capable de passer de la puissance à l’émotion en un instant.

> Tout public.

> Gratuit. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue de Saint Sauveur Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30 bonjour@luz-tourisme.com

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English :

The ON/OFF band brings together four passionate musicians to create an authentic, energetic rock universe. Between raw sounds, powerful riffs and more melodic atmospheres, the band offers almost two hours of covers inspired by the great rock classics. A musical journey that oscillates between long American roads, the biker spirit and the warm atmosphere of British pubs

atmosphere of British pubs.

ON/OFF is lively, sincere and intense rock, capable of shifting from power to emotion in an instant.

L’événement Concert On-Off Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Luz St Sauveur|CDT65