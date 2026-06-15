Concert orchestre à cordes de la garde Républicaine Collégiale Notre-Dame Les Andelys
Concert orchestre à cordes de la garde Républicaine Collégiale Notre-Dame Les Andelys mercredi 4 novembre 2026.
Les Andelys
Concert orchestre à cordes de la garde Républicaine
Collégiale Notre-Dame 14 rue Général Fontanges de Couzans Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 17:00:00
fin : 2026-11-04 18:15:00
Date(s) :
2026-11-04
La Direction de la culture et du patrimoine de la ville des Andelys propose un concert exceptionnel de l’orchestre à cordes de la Garde Républicaine au profit de la restauration de la Collégiale Notre-Dame des Andelys.
Entrée libre et gratuite
Courriel culture@ville-andelys.fr .
Collégiale Notre-Dame 14 rue Général Fontanges de Couzans Les Andelys 27700 Eure Normandie culture@ville-andelys.fr
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English : Concert orchestre à cordes de la garde Républicaine
L’événement Concert orchestre à cordes de la garde Républicaine Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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