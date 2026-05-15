Concert Orchestre de Jeunes De Voru, Estonie Place du Marché Sommières

Sommières

Concert Orchestre de Jeunes De Voru, Estonie

Place du Marché Place des Docteurs Dax Sommières Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 19:00:00

fin : 2026-07-02 20:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Concert gratuit sur la Place du Marché dans le cadre du Festival International des Orchestres de Jeunes. Un répertoire s’étend de la période baroque à l’époque contemporaine,

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Place du Marché Place des Docteurs Dax Sommières 30250 Gard Occitanie +33 6 25 23 32 59 festival@timeconcerts.co.uk

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English :

Free concert on the Place du Marché as part of the International Festival of Youth Orchestras. The repertoire ranges from the Baroque to contemporary music,

L’événement Concert Orchestre de Jeunes De Voru, Estonie Sommières a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme du Pays de Sommières