Visite guidée « Sommières, de tour en tour », Tour de l’horloge, Sommières

Visite guidée « Sommières, de tour en tour » 27 et 28 juin Tour de l’horloge Gard

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T16:30:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T11:30:00+02:00

D’une tour à l’autre

Imposante, discrète ou disparue, les nombreuses tours de Sommières font l’histoire de la ville depuis le Moyen Âge. Ronde, carrée, fortifiée, crénelée… chacune possède une architecture propre mais toutes concourent au charme de la cité languedocienne que la médiatrice fait découvrir au visiteur.

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Sommières, cité historique au riche patrimoine architectural, possède plusieurs tours, dominant le paysage ou à découvrir au détour d’une rue, d’un chemin tour architecture

Régis Domergue