Ma tour en carton, Espace culturel Lawrence Durrell, Sommières

Ma tour en carton Samedi 27 juin, 10h00 Espace culturel Lawrence Durrell Gard

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T11:30:00+02:00

A vos crayons et ciseaux !

Les bâtisseurs en herbe réalisent chacun une tour, la dessinent d’abord sur papier puis la construisent à partir de carton reyclé. Ils peuvent s’inspirer des tours de Sommières, tour Bermond, tour-porte fortifiée, tour du moulin, etc. ou en créer une à partir de leur imagination.

Espace culturel Lawrence Durrell 245 bd Ernest François 30250 Sommières Sommières 30250 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ot-sommieres.com/journees-du-patrimoine-de-pays »}, {« type »: « phone », « value »: « 0466809930 »}]

Les enfants, accompagnés d’une médiatrice du patrimoine, fabriquent une tour en carton. Ronde, carrée, fortifiée… libre à chacun de créer celle de son choix ! tour carton

Ville de Sommières