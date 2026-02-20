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Concert Orchestre de l’Harmonie de la ville de Nevers La Maison Nevers

samedi 29 mai 2027 · La Maison · Nevers

Informations pratiques

Début
samedi 29 mai 2027
Fin
dimanche 30 mai 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
La Maison
Adresse
2 Boulevard Pierre de Coubertin
Ville
58000 Nevers
Département
Nièvre
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Nevers

Concert Orchestre de l’Harmonie de la ville de Nevers

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-29 20:00:00
fin : 2027-05-29 22:00:00

Date(s) :
2027-05-29

L’Orchestre de l’Harmonie de la ville de Nevers vous invite au concert John Williams le samedi 29 mai à La Maison à 20h.

De ses différentes collaborations artistiques avec S. Spielberg, G. Lucas, C. Columbus (Harry Potter) ou J.J. Annaud (Sept ans au Tibet), John Williams a signé des bandes originales mondialement connues.
Nicolas Chatenet, invité d’exception, trompette solo de l’Orchestre de l’Opéra National de Paris, sublimera quelques belles pages écrites par le maestro John Williams pour la trompette.
1ère partie
Orchestre Scherzo du Conservatoire & surprises dans le hall de La Maison !
2ème partie:
Lincoln With malice toward none
Harry Potter
Indiana Jones
Création de Nicolas Chatenet

Tarifs 10€ / gratuit aux moins de 12 ans.   .

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 69 79 27  ohvn58@gmail.com

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English : Concert Orchestre de l’Harmonie de la ville de Nevers

L’événement Concert Orchestre de l’Harmonie de la ville de Nevers Nevers a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Cap Grand Nevers

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