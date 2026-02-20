Concert Orchestre de l’Harmonie de la ville de Nevers La Maison Nevers

Informations pratiques

Nevers

Concert Orchestre de l’Harmonie de la ville de Nevers

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-29 20:00:00

fin : 2027-05-29 22:00:00

Date(s) :

2027-05-29

L’Orchestre de l’Harmonie de la ville de Nevers vous invite au concert John Williams le samedi 29 mai à La Maison à 20h.

De ses différentes collaborations artistiques avec S. Spielberg, G. Lucas, C. Columbus (Harry Potter) ou J.J. Annaud (Sept ans au Tibet), John Williams a signé des bandes originales mondialement connues.

Nicolas Chatenet, invité d’exception, trompette solo de l’Orchestre de l’Opéra National de Paris, sublimera quelques belles pages écrites par le maestro John Williams pour la trompette.

1ère partie

Orchestre Scherzo du Conservatoire & surprises dans le hall de La Maison !

2ème partie:

Lincoln With malice toward none

Harry Potter

Indiana Jones

Création de Nicolas Chatenet

Tarifs 10€ / gratuit aux moins de 12 ans. .

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 69 79 27 ohvn58@gmail.com

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English : Concert Orchestre de l’Harmonie de la ville de Nevers

L’événement Concert Orchestre de l’Harmonie de la ville de Nevers Nevers a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Cap Grand Nevers