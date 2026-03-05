Concert orchestre Nouvelle Aquitaine

Eglise Ardin Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

L’Église Notre Dame Ardin accueillera un concert organisé par l’Orchestre Nouvelle Aquitaine. .

Eglise Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 55 91 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert orchestre Nouvelle Aquitaine

L’événement Concert orchestre Nouvelle Aquitaine Ardin a été mis à jour le 2026-03-03 par CC Val de Gâtine