Cinéma plein air Vingt Dieux Salle du Chaillot Ardin

Cinéma plein air Vingt Dieux

Salle du Chaillot Rue Vrigne aux Bois Ardin Deux-Sèvres

Gratuit

2026-07-17

fin : 2026-07-17

2026-07-17

La municipalité met en place une projection de cinéma en plein air à la nuit tombée, présentant le film Vingt Dieux.

Totone, 18 ans, passe le plus clair de son temps à boire des bières et écumer les soirées du Jura avec sa bande d’amis. Cependant, la réalité le rattrape: il doit s’occuper de sa petite sœur de sept ans et trouver un moyen de gagner sa vie. .

