Cinéma plein air Vingt Dieux Salle du Chaillot Ardin

Salle du Chaillot Rue Vrigne aux Bois Ardin Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
2026-07-17
La municipalité met en place une projection de cinéma en plein air à la nuit tombée, présentant le film Vingt Dieux.
Totone, 18 ans, passe le plus clair de son temps à boire des bières et écumer les soirées du Jura avec sa bande d’amis. Cependant, la réalité le rattrape: il doit s’occuper de sa petite sœur de sept ans et trouver un moyen de gagner sa vie. .
Salle du Chaillot Rue Vrigne aux Bois Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 04 30 09
