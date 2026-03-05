Cinéma plein air Vingt Dieux Salle du Chaillot Ardin

Cinéma plein air Vingt Dieux Salle du Chaillot Ardin vendredi 17 juillet 2026.

Salle du Chaillot Rue Vrigne aux Bois Ardin Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2026-07-17
2026-07-17

La municipalité met en place une projection de cinéma en plein air à la nuit tombée, présentant le film Vingt Dieux.
Totone, 18 ans, passe le plus clair de son temps à boire des bières et écumer les soirées du Jura avec sa bande d’amis. Cependant, la réalité le rattrape: il doit s’occuper de sa petite sœur de sept ans et trouver un moyen de gagner sa vie.   .

L’événement Cinéma plein air Vingt Dieux Ardin a été mis à jour le 2026-03-03 par CC Val de Gâtine

