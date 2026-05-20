Ardin

Exposition photos

Bourg Ardin Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04 2026-08-03

À Ardin, l’été est rythmé par une succession d’expositions photographiques et de vernissage. .

Bourg Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine michelparadinas@orange.fr

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English :

L’événement Exposition photos Ardin a été mis à jour le 2026-05-20 par CC Val de Gâtine