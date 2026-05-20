Exposition photos Ardin
Exposition photos Ardin vendredi 3 juillet 2026.
Ardin
Exposition photos
Bourg Ardin Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04 2026-08-03
À Ardin, l’été est rythmé par une succession d’expositions photographiques et de vernissage. .
Bourg Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine michelparadinas@orange.fr
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English :
L’événement Exposition photos Ardin a été mis à jour le 2026-05-20 par CC Val de Gâtine
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