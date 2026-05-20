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Exposition photos Ardin

Exposition photos Ardin

Exposition photos Ardin vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : Bourg

Ville : 79160 Ardin

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif :

Ardin

Exposition photos

Bourg Ardin Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04 2026-08-03

À Ardin, l’été est rythmé par une succession d’expositions photographiques et de vernissage.   .

Bourg Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   michelparadinas@orange.fr

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English :

L’événement Exposition photos Ardin a été mis à jour le 2026-05-20 par CC Val de Gâtine

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