Conférences L’art de vivre heureux Centre de loisirs du Chaillot Ardin
Conférences L’art de vivre heureux Centre de loisirs du Chaillot Ardin mardi 16 juin 2026.
Ardin
Conférences L’art de vivre heureux
Centre de loisirs du Chaillot 3 rue de Vrigne aux bois Ardin Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 14:30:00
fin : 2026-06-30 16:00:00
Date(s) :
2026-06-16 2026-06-30
Agirc-arrco vous invite à un cycle de conférences sur l’art de vieillir heureux. .
Centre de loisirs du Chaillot 3 rue de Vrigne aux bois Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine actionsocialepoitoucharenteslimousin@agirc.fr
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English : Conférences L’art de vivre heureux
L’événement Conférences L’art de vivre heureux Ardin a été mis à jour le 2026-06-03 par CC Val de Gâtine
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