Conférences L’art de vivre heureux Centre de loisirs du Chaillot Ardin mardi 16 juin 2026.

Ardin

Conférences L’art de vivre heureux

Centre de loisirs du Chaillot 3 rue de Vrigne aux bois Ardin Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 14:30:00

fin : 2026-06-30 16:00:00

Date(s) :

2026-06-16 2026-06-30

Agirc-arrco vous invite à un cycle de conférences sur l’art de vieillir heureux. .

Centre de loisirs du Chaillot 3 rue de Vrigne aux bois Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine actionsocialepoitoucharenteslimousin@agirc.fr

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English : Conférences L’art de vivre heureux

L’événement Conférences L’art de vivre heureux Ardin a été mis à jour le 2026-06-03 par CC Val de Gâtine