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Conférences L’art de vivre heureux Centre de loisirs du Chaillot Ardin

Conférences L’art de vivre heureux Centre de loisirs du Chaillot Ardin

Conférences L’art de vivre heureux Centre de loisirs du Chaillot Ardin mardi 16 juin 2026.

Lieu : Centre de loisirs du Chaillot

Adresse : 3 rue de Vrigne aux bois

Ville : 79160 Ardin

Département : Deux-Sèvres

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Ardin

Conférences L’art de vivre heureux

Centre de loisirs du Chaillot 3 rue de Vrigne aux bois Ardin Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 14:30:00
fin : 2026-06-30 16:00:00

Date(s) :
2026-06-16 2026-06-30

Agirc-arrco vous invite à un cycle de conférences sur l’art de vieillir heureux.   .

Centre de loisirs du Chaillot 3 rue de Vrigne aux bois Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   actionsocialepoitoucharenteslimousin@agirc.fr

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English : Conférences L’art de vivre heureux

L’événement Conférences L’art de vivre heureux Ardin a été mis à jour le 2026-06-03 par CC Val de Gâtine

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