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Fête de la musique Ardin

Fête de la musique Ardin

Fête de la musique Ardin dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Place des Acadiens

Ville : 79160 Ardin

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Ardin

Fête de la musique

Place des Acadiens Ardin Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Fête de la musique organisée par la municipalité.   .

Place des Acadiens Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 49 54 

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Ardin a été mis à jour le 2026-06-01 par CC Val de Gâtine

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