Ardin

Fête de la musique

Place des Acadiens Ardin Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la musique organisée par la municipalité. .

Place des Acadiens Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 49 54

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Ardin a été mis à jour le 2026-06-01 par CC Val de Gâtine