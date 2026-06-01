Fête de la musique Ardin
Fête de la musique Ardin dimanche 21 juin 2026.
Ardin
Fête de la musique
Place des Acadiens Ardin Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la musique organisée par la municipalité. .
Place des Acadiens Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 49 54
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Ardin a été mis à jour le 2026-06-01 par CC Val de Gâtine
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