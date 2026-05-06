Fête des écoles Ardin
Fête des écoles Ardin vendredi 26 juin 2026.
Ardin
Fête des écoles
Salle du Chaillot Ardin Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
APE vous convie à la fête des écoles d’Ardin. .
Salle du Chaillot Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine ape.ardin79@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête des écoles
L’événement Fête des écoles Ardin a été mis à jour le 2026-05-06 par CC Val de Gâtine
À voir aussi à Ardin (Deux-Sèvres)
- Concert orchestre Nouvelle Aquitaine Ardin 16 mai 2026
- Déambulation aux jardins, Les jardins de Puychereau, Ardin 6 juin 2026
- Déambulation aux jardins de Puychereau Ardin 6 juin 2026
- Cinéma plein air Vingt Dieux Salle du Chaillot Ardin 17 juillet 2026