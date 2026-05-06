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Fête des écoles Ardin

Fête des écoles Ardin

Fête des écoles Ardin vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Salle du Chaillot

Ville : 79160 Ardin

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif :

Ardin

Fête des écoles

Salle du Chaillot Ardin Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

APE vous convie à la fête des écoles d’Ardin.   .

Salle du Chaillot Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   ape.ardin79@gmail.com

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English : Fête des écoles

L’événement Fête des écoles Ardin a été mis à jour le 2026-05-06 par CC Val de Gâtine

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