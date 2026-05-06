Ardin

Fête des écoles

Salle du Chaillot Ardin Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

APE vous convie à la fête des écoles d’Ardin. .

Salle du Chaillot Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine ape.ardin79@gmail.com

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English : Fête des écoles

L’événement Fête des écoles Ardin a été mis à jour le 2026-05-06 par CC Val de Gâtine