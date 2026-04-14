Déambulation aux jardins, Les jardins de Puychereau, Ardin

Déambulation aux jardins 6 et 7 juin Les jardins de Puychereau Deux-Sèvres

Entrée gratuite – libre participation en fin de visite au profit de l’association « Pour Louis et Toi » qui vient en aide aux familles d’enfants souffrants de maladies rares.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Tout au long des deux journées et sans interruption, profitez d’une visite libre mais fléchée d’un jardin privé créé et entretenu par deux passionnés. Vos pas vous feront traverser différents espaces qu’ils soient paysagés ou laissés au naturel, en zone boisée ou au fil de l’eau. De nombreux bancs et chaises jalonnent le parcours pour se reposer et se laisser aller à la rêverie.

Les jardins de Puychereau 48 rue de la Fontaine de Jubert 79160 Ardin Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 07 77 06 24 55 https://jardinsdepuychereau.com Le jardin, façonné depuis plus de trente ans par les propriétaires actuels et bien avant encore par leurs prédécesseurs, se compose de plusieurs espaces aux atmosphères variées. Un grand nombre d’espèces végétales y cohabitent harmonieusement : grands arbres (sapins, chênes communs et d’Amérique, peupliers, séquoia géant), arbustes d’ombre, fougères arborescentes, vivaces et rosiers en abondance.

En 2026, de nouveaux espaces viennent enrichir cette diversité : une zone d’inspiration « forêt canadienne », un « sous-bois japonais » et une « terre de Tasmanie », autant d’invitations au voyage botanique.

Tout au long des deux journées et sans interruption, profitez d’une visite libre mais fléchée d’un jardin privé créé et entretenu par deux passionnés. Vos pas vous feront traverser différents espaces…

©verotalon