Informations pratiques

Clermont-en-Argonne

Concert orgue et clarinette

Rue Casimir Bonjour Clermont-en-Argonne Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

L’église Saint-Didier de Clermont-en-Argonne accueille un concert exceptionnel mêlant les sonorités chaleureuses de la clarinette aux harmonies puissantes de l’orgue. Ce duo réunit Edouard François et Joseph Recchia.Tout public

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Rue Casimir Bonjour Clermont-en-Argonne 55120 Meuse Grand Est joseph.recchia@club-internet.fr

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English :

The Church of Saint-Didier in Clermont-en-Argonne hosts an exceptional concert combining the warm tones of the clarinet with the powerful harmonies of the organ. The duo brings together Edouard François and Joseph Recchia.

L’événement Concert orgue et clarinette Clermont-en-Argonne a été mis à jour le 2026-05-30 par OT INTERCOMMUNAL DU PAYS D’ARGONNE