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Concert orgue et violon Plestin-les-Grèves

Concert orgue et violon Plestin-les-Grèves lundi 17 août 2026.

Adresse
Eglise
Ville
22310 Plestin-les-Grèves
Département
Côtes-d'Armor
Début
lundi 17 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif

Plestin-les-Grèves

Concert orgue et violon

Eglise Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 21:00:00
fin : 2026-08-17 22:15:00

Date(s) :
2026-08-17

L’association Plein Jeu recevra l’Instant violon et orgue avec le violoniste Jean-Marie Lions et l’organiste Roland Guyomarch.   .

Eglise Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 70 60 35 62 

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English :

L’événement Concert orgue et violon Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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