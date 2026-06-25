Concert orgue et violon Plestin-les-Grèves
Concert orgue et violon Plestin-les-Grèves lundi 17 août 2026.
Plestin-les-Grèves
Concert orgue et violon
Eglise Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 21:00:00
fin : 2026-08-17 22:15:00
Date(s) :
2026-08-17
L’association Plein Jeu recevra l’Instant violon et orgue avec le violoniste Jean-Marie Lions et l’organiste Roland Guyomarch. .
Eglise Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 70 60 35 62
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English :
L’événement Concert orgue et violon Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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