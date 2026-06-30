pARTage, cirque Français Plestin-les-Grèves
lundi 17 août 2026 · Plestin-les-Grèves
Informations pratiques
Plestin-les-Grèves
pARTage, cirque Français
Place du marché Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 15:00:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Pour cette nouvelle création, préparez-vous à vivre des moments précieux, colorés, riches en rencontre,
avec une palette de danseurs, musiciens, acrobates, équilibristes, trapézistes, jongleurs, clowns et artistes polychromes.
Dans ce monde qui s’illumine, nous allons vous dessiner toutes les couleurs de la piste, tel un arc-en-ciel de performances. .
Place du marché Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 07 49 61 20
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English :
L’événement pARTage, cirque Français Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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