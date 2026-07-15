Informations pratiques

Plestin-les-Grèves

Traversée de la baie à la nage

Corniche du Douron Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 14:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Traversée de la baie à la nage dans le sens Locquirec-Plestin, compétition gratuite de natation en mer.

Départ à 14h00 de la Plage du Port (Pointage et émargement 30 minutes avant) et remise des prix à Plestin.

Distance 1.5km

Inscription à l’Office de Tourisme de Plestin ou de Locquirec seulement 1 semaine avant l’épreuve, soit à partir du 14 août.

La priorité sera donnée aux nageurs non-inscrits en juillet. Ces derniers auront priorité jusqu’au mercredi 19 août 12 heures.

Les inscriptions seront prises en compte sur dossier complet uniquement.

Nombre de participants limité à 60 nageurs.

(Combinaison et certificat médical obligatoires)

Pas de navette prévue pour le retour.

En revanche, possibilité de trouver sur place un co-voiturage entre participants.

Bus ligne 30 Locquirec-Plestin-Locquirec. .

Corniche du Douron Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 46 29 40

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English :

L’événement Traversée de la baie à la nage Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose