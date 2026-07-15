Traversée de la baie à la nage Plestin-les-Grèves
vendredi 21 août 2026 · Plestin-les-Grèves
Informations pratiques
Plestin-les-Grèves
Traversée de la baie à la nage
Corniche du Douron Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 14:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Traversée de la baie à la nage dans le sens Locquirec-Plestin, compétition gratuite de natation en mer.
Départ à 14h00 de la Plage du Port (Pointage et émargement 30 minutes avant) et remise des prix à Plestin.
Distance 1.5km
Inscription à l’Office de Tourisme de Plestin ou de Locquirec seulement 1 semaine avant l’épreuve, soit à partir du 14 août.
La priorité sera donnée aux nageurs non-inscrits en juillet. Ces derniers auront priorité jusqu’au mercredi 19 août 12 heures.
Les inscriptions seront prises en compte sur dossier complet uniquement.
Nombre de participants limité à 60 nageurs.
(Combinaison et certificat médical obligatoires)
Pas de navette prévue pour le retour.
En revanche, possibilité de trouver sur place un co-voiturage entre participants.
Bus ligne 30 Locquirec-Plestin-Locquirec. .
Corniche du Douron Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 46 29 40
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English :
L’événement Traversée de la baie à la nage Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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