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Concert OUT5IDE Sélestat

samedi 10 octobre 2026 · Sélestat

Concert OUT5IDE Sélestat

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
1 rue du Tabac
Ville
67600 Sélestat
Département
Bas-Rhin
Tarif

Sélestat

Concert OUT5IDE

1 rue du Tabac Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10 23:59:00

Date(s) :
2026-10-10

Métal-Rock, un groupe à la personnalité bien trempée qui ne laisse pas indifférent! En première partie: T sam. Ouverture des portes à 19h30
Métal-Rock, un groupe à la personnalité bien trempée qui ne laisse pas indifférent! En première partie: T sam. Ouverture des portes à 19h30.   .

1 rue du Tabac Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 03 86 

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English :

M%E9tal-Rock, a band with a strong personality that’s sure to make an impression! Opening act: T sam. Doors open at 7:30 p.m.

L’événement Concert OUT5IDE Sélestat a été mis à jour le 2026-06-25 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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