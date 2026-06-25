Concert OUT5IDE Sélestat
samedi 10 octobre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Concert OUT5IDE
1 rue du Tabac Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10 23:59:00
Date(s) :
2026-10-10
Métal-Rock, un groupe à la personnalité bien trempée qui ne laisse pas indifférent! En première partie: T sam. Ouverture des portes à 19h30
Métal-Rock, un groupe à la personnalité bien trempée qui ne laisse pas indifférent! En première partie: T sam. Ouverture des portes à 19h30. .
1 rue du Tabac Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 03 86
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English :
M%E9tal-Rock, a band with a strong personality that’s sure to make an impression! Opening act: T sam. Doors open at 7:30 p.m.
L’événement Concert OUT5IDE Sélestat a été mis à jour le 2026-06-25 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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