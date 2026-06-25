Informations pratiques

Sélestat

Concert OUT5IDE

1 rue du Tabac Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10 23:59:00

Date(s) :

2026-10-10

Métal-Rock, un groupe à la personnalité bien trempée qui ne laisse pas indifférent! En première partie: T sam. Ouverture des portes à 19h30

Métal-Rock, un groupe à la personnalité bien trempée qui ne laisse pas indifférent! En première partie: T sam. Ouverture des portes à 19h30. .

1 rue du Tabac Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 03 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

M%E9tal-Rock, a band with a strong personality that’s sure to make an impression! Opening act: T sam. Doors open at 7:30 p.m.

L’événement Concert OUT5IDE Sélestat a été mis à jour le 2026-06-25 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme