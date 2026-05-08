Meymac

Concert ouverture Musical’été Kapsbers’ girls Chai fai tù

Place de l’Église Meymac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Concert d’ouverture Musical’été en l’église Kapsbers’ girls Chai fai tù

Billetterie auprès des bureaux d’information touristique (Meymac, Ussel, Neuvic et Bort les Orgues), en ligne ou le soir même ouverture 30 minutes avant le concert .

Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 accueil@otc-haute-correze.fr

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English : Concert ouverture Musical’été Kapsbers’ girls Chai fai tù

L’événement Concert ouverture Musical’été Kapsbers’ girls Chai fai tù Meymac a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze