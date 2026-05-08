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Concert ouverture Musical’été Kapsbers’ girls  Chai fai tù  Meymac

Concert ouverture Musical’été Kapsbers’ girls  Chai fai tù  Meymac samedi 18 juillet 2026.

Adresse : Place de l'Église

Ville : 19250 Meymac

Département : Corrèze

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Meymac

Concert ouverture Musical’été Kapsbers’ girls  Chai fai tù 

Place de l’Église Meymac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:30:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Concert d’ouverture Musical’été en l’église Kapsbers’ girls  Chai fai tù 

Billetterie auprès des bureaux d’information touristique (Meymac, Ussel, Neuvic et Bort les Orgues), en ligne ou le soir même ouverture 30 minutes avant le concert   .

Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30  accueil@otc-haute-correze.fr

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English : Concert ouverture Musical’été Kapsbers’ girls  Chai fai tù 

L’événement Concert ouverture Musical’été Kapsbers’ girls  Chai fai tù  Meymac a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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