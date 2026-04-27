Concert Papa Jive Place de l’église Saint-Georges-de-Didonne

Saint-Georges-de-Didonne

Concert Papa Jive

Place de l’église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 11:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Des interprétations originales et compositions sous le signe du Swing Blues’n’Roll des années 40-50 qui fonctionnent à merveille avec les danseurs amoureux de ce style.

.

Place de l’église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Original interpretations and compositions in the style of Swing Blues’n’Roll from the 40’s and 50’s, which work perfectly with dancers who love this style.

L’événement Concert Papa Jive Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-04-24 par Royan Atlantique