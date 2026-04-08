Concert par le Duo Ou sort le soleil ? Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien dimanche 2 août 2026.

Cossé-le-Vivien

Concert par le Duo Ou sort le soleil ?

Musée Robert Tatin D126 Cossé-le-Vivien Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 16:00:00

fin : 2026-08-02 16:50:00

Date(s) :

2026-08-02

Saison estivale Un Dimanche chez Tatin

CONCERT PAR LE DUO OU SORT LE SOLEIL ?

Où sort le soleil est un duo musical mélangeant différentes sonorités entre folk et musiques du monde composé d’Anja

Loma et Solinca. La voix vocalise une langue imaginaire où le lyrisme côtoie aussi bien des phrases en français qu’en

anglais, breton et des mots du monde inspirés des rencontres. La guitare dessine des chemins aux sonorités riches et

puissantes qui nous font voyager d’un monde à l’autre.

Musique folk 50 minutes

Dans le cadre de la saison estivale Un dimanche chez Tatin

Dimanche 2 août à 16h

Entrée gratuite (1er dimanche du mois) .

Musée Robert Tatin D126 Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89 musee.tatin@lamayenne.fr

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English :

Summer Season: A Sunday at Tatin’s

L’événement Concert par le Duo Ou sort le soleil ? Cossé-le-Vivien a été mis à jour le 2026-06-24 par SUD MAYENNE