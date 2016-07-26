Spectacle Il était une feuille par la Cie Quart de Soupir Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien
Spectacle Il était une feuille par la Cie Quart de Soupir Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien dimanche 26 juillet 2026.
Cossé-le-Vivien
Spectacle Il était une feuille par la Cie Quart de Soupir
Musée Robert Tatin D126 Cossé-le-Vivien Mayenne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 16:00:00
fin : 2026-07-26 16:50:00
Date(s) :
2026-07-26
Saison estivale Un Dimanche chez Tatin
SPECTACLE “IL ÉTAIT UNE FEUILLE” PAR LA COMPAGNIE QUART DE SOUPIR
Imaginez une violoncelliste, un pianiste, des contes fantastiques, au beau milieu des allées du musée Robert Tatin et
laissez-vous charmer par les histoires de Desnos, Gougaud et bien d’autres. Ces contes et ces poèmes choisis vous
feront voyager dans des pays arides, le long d’une feuille, sous une écorce, ou bien encore dans des forêts magiques.
La force des mots et des musiques invitent à la contemplation, à la rêverie tout en interrogeant nos peurs et notre
humanité.
Conte musical 50 minutes
Dans le cadre de la saison estivale Un dimanche chez Tatin
Dimanche 26 juillet à 16h
Tarifs 4€, 2€, gratuit 18 ans .
Musée Robert Tatin D126 Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89 musee.tatin@lamayenne.fr
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English :
Summer Season: A Sunday at Tatin’s
L’événement Spectacle Il était une feuille par la Cie Quart de Soupir Cossé-le-Vivien a été mis à jour le 2026-06-24 par SUD MAYENNE