Spectacle Il était une feuille par la Cie Quart de Soupir Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien dimanche 26 juillet 2026.

Cossé-le-Vivien

Spectacle Il était une feuille par la Cie Quart de Soupir

Musée Robert Tatin D126 Cossé-le-Vivien Mayenne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 16:00:00

fin : 2026-07-26 16:50:00

Date(s) :

2026-07-26

Saison estivale Un Dimanche chez Tatin

SPECTACLE “IL ÉTAIT UNE FEUILLE” PAR LA COMPAGNIE QUART DE SOUPIR

Imaginez une violoncelliste, un pianiste, des contes fantastiques, au beau milieu des allées du musée Robert Tatin et

laissez-vous charmer par les histoires de Desnos, Gougaud et bien d’autres. Ces contes et ces poèmes choisis vous

feront voyager dans des pays arides, le long d’une feuille, sous une écorce, ou bien encore dans des forêts magiques.

La force des mots et des musiques invitent à la contemplation, à la rêverie tout en interrogeant nos peurs et notre

humanité.

Conte musical 50 minutes

Dans le cadre de la saison estivale Un dimanche chez Tatin

Dimanche 26 juillet à 16h

Tarifs 4€, 2€, gratuit 18 ans .

Musée Robert Tatin D126 Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89 musee.tatin@lamayenne.fr

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English :

Summer Season: A Sunday at Tatin’s

L’événement Spectacle Il était une feuille par la Cie Quart de Soupir Cossé-le-Vivien a été mis à jour le 2026-06-24 par SUD MAYENNE