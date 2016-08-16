Sieste musicale par DJ P’tit Fat Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien
Sieste musicale par DJ P’tit Fat Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien dimanche 16 août 2026.
Cossé-le-Vivien
Sieste musicale par DJ P’tit Fat
Musée Robert Tatin D126 Cossé-le-Vivien Mayenne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 16:00:00
fin : 2026-08-16 17:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Saison estivale Un Dimanche chez Tatin
SIESTE MUSICALE PAR DJ P’TIT FAT
Mathieu Maurice alias P’tit Fat s’installe dans les jardins du musée Robert Tatin et propose au public de s’installer
confortablement dans les chiliennes mises à disposition, ou sur des tapis posés au sol. Pendant une heure, il emporte
le public dans son univers sonore qui fait écho aux inspirations multiples de l’œuvre de Robert Tatin.
Rêverie musicale 1 heure
Dans le cadre de la saison estivale Un dimanche chez Tatin
Dimanche 16 août à 16h
Tarifs 4€, 2€, gratuit 18 ans .
Musée Robert Tatin D126 Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89 musee.tatin@lamayenne.fr
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English :
Summer Season: A Sunday at Tatin’s
L’événement Sieste musicale par DJ P’tit Fat Cossé-le-Vivien a été mis à jour le 2026-06-24 par SUD MAYENNE
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