Sieste musicale par DJ P’tit Fat Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien

Cossé-le-Vivien

Sieste musicale par DJ P’tit Fat

Musée Robert Tatin D126 Cossé-le-Vivien Mayenne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 16:00:00

fin : 2026-08-16 17:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Saison estivale Un Dimanche chez Tatin

SIESTE MUSICALE PAR DJ P’TIT FAT

Mathieu Maurice alias P’tit Fat s’installe dans les jardins du musée Robert Tatin et propose au public de s’installer

confortablement dans les chiliennes mises à disposition, ou sur des tapis posés au sol. Pendant une heure, il emporte

le public dans son univers sonore qui fait écho aux inspirations multiples de l’œuvre de Robert Tatin.

Rêverie musicale 1 heure

Dans le cadre de la saison estivale Un dimanche chez Tatin

Dimanche 16 août à 16h

Tarifs 4€, 2€, gratuit 18 ans .

Musée Robert Tatin D126 Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89 musee.tatin@lamayenne.fr

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English :

Summer Season: A Sunday at Tatin’s

L’événement Sieste musicale par DJ P’tit Fat Cossé-le-Vivien a été mis à jour le 2026-06-24 par SUD MAYENNE