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Concert par l’Ensemble instrumental EITV, Eglise Saint Trophyme, Bormes-les-Mimosas

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint Trophyme · Bormes-les-Mimosas

Concert par l’Ensemble instrumental EITV, Eglise Saint Trophyme, Bormes-les-Mimosas

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Eglise Saint Trophyme
Adresse
Place Georges Pompidou, 83230 Bormes Les Mimosas
Ville
83230 Bormes-les-Mimosas
Département
Var
Tarif
Accès libre, sous réserve des places disponibles

Concert par l’Ensemble instrumental EITV Samedi 19 septembre, 21h00 Eglise Saint Trophyme Var

Accès libre, sous réserve des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

L’ensemble instrumental EITV, dirigé par René-Pierre Faedda, vous propose un concert à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !

Au programme :
La Muse & le Poète de Camille Saint-Saëns (violon, violoncelle & cordes)
Concerto pour alto solo & cordes de Georg-Philippe Télémann
Danses roumaines pour cordes de Bela Bartok
Suite «Capriol» pour cordes de Peter Warlock
Simple Symphony pour cordes, de Benjamin Britten

Le 19 septembre à 21h
À l’Église Saint Trophyme, au cœur du village médiéval de Bormes les Mimosas
Entrée libre sous réserve des places disponibles

Eglise Saint Trophyme Place Georges Pompidou, 83230 Bormes Les Mimosas Bormes-les-Mimosas 83230 Le Pin de Bormes Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
L’ensemble instrumental EITV, dirigé par René-Pierre Faedda, vous propose un concert à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !

© Ensemble EITV

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