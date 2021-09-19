Concert par l’Ensemble instrumental EITV, Eglise Saint Trophyme, Bormes-les-Mimosas

Informations pratiques

Concert par l’Ensemble instrumental EITV Samedi 19 septembre, 21h00 Eglise Saint Trophyme Var

Accès libre, sous réserve des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

L’ensemble instrumental EITV, dirigé par René-Pierre Faedda, vous propose un concert à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !

Au programme :

La Muse & le Poète de Camille Saint-Saëns (violon, violoncelle & cordes)

Concerto pour alto solo & cordes de Georg-Philippe Télémann

Danses roumaines pour cordes de Bela Bartok

Suite «Capriol» pour cordes de Peter Warlock

Simple Symphony pour cordes, de Benjamin Britten

Le 19 septembre à 21h

À l’Église Saint Trophyme, au cœur du village médiéval de Bormes les Mimosas

Entrée libre sous réserve des places disponibles

Eglise Saint Trophyme Place Georges Pompidou, 83230 Bormes Les Mimosas Bormes-les-Mimosas 83230 Le Pin de Bormes Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’ensemble instrumental EITV, dirigé par René-Pierre Faedda, vous propose un concert à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !

© Ensemble EITV