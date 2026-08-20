Visite du MHAB – Musée d’Histoire et d’Art de Bormes, MHAB – Musée d’Histoire et d’Art de Bormes, Bormes-les-Mimosas

Informations pratiques

Visite du MHAB – Musée d’Histoire et d’Art de Bormes 18 – 20 septembre MHAB – Musée d’Histoire et d’Art de Bormes Var

Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Niché au cœur du village préféré des Français, ce musée vous fait voyager à travers 2 400 ans d’histoire et d’art, grâce à une expérience immersive en réalité augmentée.

Laissez-vous guider par l’Histopad, une tablette interactive qui vous plonge dans le passé et vous dévoile tous les secrets de Bormes.

Une multitude d’œuvres vous permettant de voyager entre les époques de l’antiquité à nos jours en passant par les corsaires, le fort de Brégançon et le débarquement de Provence !

Profitez également d’une terrasse panoramique avec une vue imprenable sur l’une des plus belles baies du monde. Un moment suspendu entre histoire et paysage.

En ce moment, ne manquez pas l’exposition temporaire dédiée au centenaire du musée. « Bormes, couleurs d’un siècle », vous invite à découvrir l’évolution du village sur les 100 dernières années au travers différentes œuvres faisant partie de la collection du musée mais aussi d’institutions et de collectionneurs privés. Découvrez aussi l’histoire de Bormes sous le regard des borméens qui nous ont racontés leurs souvenirs du village.

Enfin, terminez votre visite en douceur dans le jardin du musée, un havre de paix intime et ressourçant.

MHAB – Musée d’Histoire et d’Art de Bormes 103 rue Carnot, 83230 Bormes-les-Mimosas Bormes-les-Mimosas 83230 Le Pin de Bormes Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 71 56 60 http://musee-bormes.com https://www.instagram.com/musee_mhab/ Au MHAB-Musée d’Histoire et d’Art de Bormes les Mimosas, la réalité augmentée est mise au service de l’Histoire. Pour la première fois, un musée de France propose une exposition permanente entièrement conçue autour de ses collections et de la réalité augmentée. Garant d’une collection d’art datant de la fin du XIXe à aujourd’hui et d’un fonds historique local, le musée de Bormes propose un voyage immersif au cœur des 2400 ans d’histoire de la ville.

Niché au cœur du village préféré des Français, ce musée vous fait voyager à travers 2 400 ans d’histoire et d’art, grâce à une expérience immersive en réalité augmentée.

© Enora Allehaux Villaño