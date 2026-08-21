Visite guidée « Bormes, Couleurs d’un siècle », MHAB – Musée d’Histoire et d’Art de Bormes, Bormes-les-Mimosas

Informations pratiques

Visite guidée « Bormes, Couleurs d’un siècle » Samedi 19 septembre, 15h00 MHAB – Musée d’Histoire et d’Art de Bormes Var

Réservation sur musee-bormes.com ou au 04 94 71 56 60

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Le MHAB vous propose une visite guidée de son exposition temporaire « Bormes, couleurs d’un siècle ».

Une visite commentée de 45 min pour découvrir l’exposition rétrospective sur les 100 dernières années de Bormes les Mimosas. Au travers des œuvres picturales, de photographies, d’objets d’archives et de témoignages, retracés l’histoire de ce village pittoresque classé aujourd’hui l’un des plus beaux villages de France.

Durée : 45 minutes

Visite non accessible aux personnes en situation de handicap moteur.

MHAB – Musée d’Histoire et d’Art de Bormes 103 rue Carnot, 83230 Bormes-les-Mimosas Bormes-les-Mimosas 83230 Le Pin de Bormes Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 71 56 60 http://musee-bormes.com https://www.instagram.com/musee_mhab/ Au MHAB-Musée d’Histoire et d’Art de Bormes les Mimosas, la réalité augmentée est mise au service de l’Histoire. Pour la première fois, un musée de France propose une exposition permanente entièrement conçue autour de ses collections et de la réalité augmentée. Garant d’une collection d’art datant de la fin du XIXe à aujourd’hui et d’un fonds historique local, le musée de Bormes propose un voyage immersif au cœur des 2400 ans d’histoire de la ville.

Le MHAB vous propose une visite guidée de son exposition temporaire « Bormes, couleurs d’un siècle ».

© Enora Allehaux Villaño