Entre mémoire et nature, Office du tourisme du village de Bormes les Mimosas, Bormes-les-Mimosas

Informations pratiques

Entre mémoire et nature 19 et 20 septembre Office du tourisme du village de Bormes les Mimosas Var

Réservation sur bormeslesmimosas.com ou au 04 94 01 38 38

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Pour les Journées Européennes du Patrimoine 2026, le 19 et 20 septembre, découvrez les tunnels fortifiés de la Seconde Guerre mondiale au cours d’une randonnée et terminez votre visite au MHAB pour en apprendre plus sur sur le débarquement en Provence.

Partez dans les hauteurs de Bormes les Mimosas en compagnie de Jean-Louis, historien passionné, qui vous guidera jusqu’à la chapelle Notre-Dame de Constance. Au fil du sentier, plongez dans l’histoire du village à travers les vestiges de la Seconde Guerre mondiale : entrez dans les souterrains fortifiés, découvrez des objets d’époque et écoutez les anecdotes captivantes de votre guide, le tout à la lampe torche !

Finissez votre visite avec un passage au Musée d’Histoire et d’Art de Bormes pour aborder le débarquement de Provence dans un superbe bâtiment du 17e siècle.

Nécessite une bonne condition physique (4,5 km, dénivelé de 165 m)

Prévoir des chaussures de marche et une bouteille d’eau

Durée : 3h30.

Tarif : Gratuit pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Sur réservation : en ligne, par téléphone ou sur place.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme du Village, place Gambetta, 5 à 10 minutes avant.

Office du tourisme du village de Bormes les Mimosas 1 place gambetta, 83230 Bormes les Mimosas Bormes-les-Mimosas 83230 Village Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 01 38 38 http://bormeslesmimosas.com

Pour les Journées Européennes du Patrimoine 2026, le 19 et 20 septembre, découvrez les tunnels fortifiés de la Seconde Guerre mondiale au cours d’une randonnée et terminez votre visite au MHAB pour …

© Jeff Habourdin