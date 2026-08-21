Visite guidée du Sémaphore du Cap Bénat, Sémaphore du Cap Bénat, Bormes-les-Mimosas

Informations pratiques

Visite guidée du Sémaphore du Cap Bénat 18 – 20 septembre Sémaphore du Cap Bénat Var

Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

GRATUIT (Réservation obligatoire – places limitées)

– Visites guidées du Sémaphore du Cap Bénat

18, 19 & 20 à 9h, 13h et 16h

Durée : 2h

Infos et réservations: 04 94 71 56 60

Le lieu de rendez-vous pour la visite guidée sera donnée aux visiteurs lors de la confirmation de la réservation

Sémaphore du Cap Bénat Domaine du Cap Bénat 83230, Bormes les Mimosas Bormes-les-Mimosas 83230 Le Pin de Bormes Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 94 71 56 60 »}]

GRATUIT (Réservation obligatoire à partir du 15 août – places limitées)

© MHAB