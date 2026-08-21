Visite guidée du Sémaphore du Cap Bénat, Sémaphore du Cap Bénat, Bormes-les-Mimosas
vendredi 18 septembre 2026 · Sémaphore du Cap Bénat · Bormes-les-Mimosas
Informations pratiques
Visite guidée du Sémaphore du Cap Bénat 18 – 20 septembre Sémaphore du Cap Bénat Var
Réservation obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
GRATUIT (Réservation obligatoire – places limitées)
– Visites guidées du Sémaphore du Cap Bénat
18, 19 & 20 à 9h, 13h et 16h
Durée : 2h
Infos et réservations: 04 94 71 56 60
Le lieu de rendez-vous pour la visite guidée sera donnée aux visiteurs lors de la confirmation de la réservation
Sémaphore du Cap Bénat Domaine du Cap Bénat 83230, Bormes les Mimosas Bormes-les-Mimosas 83230 Le Pin de Bormes Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 94 71 56 60 »}]
GRATUIT (Réservation obligatoire à partir du 15 août – places limitées)
© MHAB
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