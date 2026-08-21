Visite guidée – L’architecture du musée, MHAB – Musée d’Histoire et d’Art de Bormes, Bormes-les-Mimosas

Informations pratiques

Visite guidée – L’architecture du musée Dimanche 20 septembre, 10h00 MHAB – Musée d’Histoire et d’Art de Bormes Var

Réservation sur musee-bormes.com ou au 04 94 71 56 60

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:45:00+02:00

Découvrez le MHAB sous un autre angle ! Cette visite guidée vous propose de parcourir les évolutions de l’architecture du musée à travers les siècles. Découvrez également les secrets de la réserve du musée.

MHAB – Musée d’Histoire et d’Art de Bormes 103 rue Carnot, 83230 Bormes-les-Mimosas Bormes-les-Mimosas 83230 Le Pin de Bormes Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 71 56 60 http://musee-bormes.com https://www.instagram.com/musee_mhab/ Au MHAB-Musée d’Histoire et d’Art de Bormes les Mimosas, la réalité augmentée est mise au service de l’Histoire. Pour la première fois, un musée de France propose une exposition permanente entièrement conçue autour de ses collections et de la réalité augmentée. Garant d’une collection d’art datant de la fin du XIXe à aujourd’hui et d’un fonds historique local, le musée de Bormes propose un voyage immersif au cœur des 2400 ans d’histoire de la ville.

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