CONCERT PAR LES AMIS DE L’ORGUE DE PALAVAS , ISABELLE FROUVELLE ET FRANCK MASQUELIER Palavas-les-Flots jeudi 16 juillet 2026.

Palavas-les-Flots

CONCERT PAR LES AMIS DE L’ORGUE DE PALAVAS , ISABELLE FROUVELLE ET FRANCK MASQUELIER

16 rue Saint-Pierre Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

21h

Concert donné par les amis de l‘orgue de Palavas Isabelle Frouvelle (harpe et violon) et Franck Masquelier artistes de carrière internationale

Église Saint-Pierre

Entrée libre .

16 rue Saint-Pierre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34

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English :

9:00 p.m.

Concert presented by “Les amis de l’orgue de Palavas” featuring Isabelle Frouvelle (harp and violin) and Franck Masquelier, artists with international careers

L’événement CONCERT PAR LES AMIS DE L’ORGUE DE PALAVAS , ISABELLE FROUVELLE ET FRANCK MASQUELIER Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 ADT34