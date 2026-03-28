CONCERT PAR LES AMIS DE L’ORGUE DE PALAVAS , ISABELLE FROUVELLE ET FRANCK MASQUELIER Palavas-les-Flots
CONCERT PAR LES AMIS DE L’ORGUE DE PALAVAS , ISABELLE FROUVELLE ET FRANCK MASQUELIER Palavas-les-Flots jeudi 16 juillet 2026.
Palavas-les-Flots
CONCERT PAR LES AMIS DE L’ORGUE DE PALAVAS , ISABELLE FROUVELLE ET FRANCK MASQUELIER
16 rue Saint-Pierre Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
21h
Concert donné par les amis de l‘orgue de Palavas Isabelle Frouvelle (harpe et violon) et Franck Masquelier artistes de carrière internationale
Église Saint-Pierre
Entrée libre .
16 rue Saint-Pierre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34
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English :
9:00 p.m.
Concert presented by “Les amis de l’orgue de Palavas” featuring Isabelle Frouvelle (harp and violin) and Franck Masquelier, artists with international careers
L’événement CONCERT PAR LES AMIS DE L’ORGUE DE PALAVAS , ISABELLE FROUVELLE ET FRANCK MASQUELIER Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 ADT34
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