Marcillac-Vallon

Concert Parc de Foncourrieu

Mairie Marcillac-Vallon Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Jazz avec Fred Bonnet et le Big Band de Bozouls

Proposé par les amis des Orgues du Vallon

En cas de mauvais temps, repli salle des fêtes .

Mairie Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie contact@foncourrieu.fr

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English :

Jazz with Fred Bonnet and the Bozouls Big Band

L’événement Concert Parc de Foncourrieu Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)