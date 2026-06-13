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Concert Parc de Foncourrieu Marcillac-Vallon

Concert Parc de Foncourrieu Marcillac-Vallon

Concert Parc de Foncourrieu Marcillac-Vallon lundi 20 juillet 2026.

Adresse
Mairie
Ville
12330 Marcillac-Vallon
Département
Aveyron
Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Tarif

Marcillac-Vallon

Concert Parc de Foncourrieu

Mairie Marcillac-Vallon Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-07-20

Jazz avec Fred Bonnet et le Big Band de Bozouls
Proposé par les amis des Orgues du Vallon
En cas de mauvais temps, repli salle des fêtes   .

Mairie Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie   contact@foncourrieu.fr

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English :

Jazz with Fred Bonnet and the Bozouls Big Band

L’événement Concert Parc de Foncourrieu Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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