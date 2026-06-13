Concert Parc de Foncourrieu Marcillac-Vallon
Concert Parc de Foncourrieu Marcillac-Vallon lundi 20 juillet 2026.
Marcillac-Vallon
Concert Parc de Foncourrieu
Mairie Marcillac-Vallon Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Jazz avec Fred Bonnet et le Big Band de Bozouls
Proposé par les amis des Orgues du Vallon
En cas de mauvais temps, repli salle des fêtes .
Mairie Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie contact@foncourrieu.fr
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English :
Jazz with Fred Bonnet and the Bozouls Big Band
L’événement Concert Parc de Foncourrieu Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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