Foire aux Vins de Marcillac Marcillac-Vallon

Foire aux Vins de Marcillac

Sous les platanes Marcillac-Vallon Aveyron

Début : Vendredi 2026-08-14

fin : 2026-08-14

2026-08-14

Rendez-vous pour la 18e Foire aux vins sous les platanes à Marcillac !

16h/22h30 : Dégustation des vins des 4 AOP Marcillac, Entraygues-le-Fel, Estaing, Côtes de Millau et des vins en IGP Aveyron avec les vignerons sous les platanes à Marcillac.

19h Intronisation par l’Échansonnerie de la Saint-Bourrou. .

Sous les platanes Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie

English :

See you at the 18th Foire aux vins under the plane trees in Marcillac!

German :

Treffpunkt für die 18. Weinmesse unter den Platanen in Marcillac!

Italiano :

Ci vediamo alla 18ª Foire aux vins sotto i platani di Marcillac!

Espanol :

¡Nos vemos en la 18ª Foire aux vins bajo los plátanos de Marcillac!

