Veici Ven ! à Saint-Cyprien Marcillac-Vallon

Veici Ven ! à Saint-Cyprien Marcillac-Vallon samedi 30 mai 2026.

Veici Ven ! à Saint-Cyprien

28 avenue Gustave Bessière Marcillac-Vallon Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Veici Ven ! fait pétiller la langue occitane et raconte l’histoire d’une éleveuse et de sa rencontre insolite avec une bête à cornes.

Spectacle programmé par la Communauté de Communes en partenariat avec Grand site Conques Vallées Lot et Dourdou

Le récit a été créé à partir de rencontres et d’entretiens avec des éleveuses et éleveurs de l’Aubrac. Les liens à la terre, aux bêtes et les réalités parfois rudes de ce métier y sont racontés avec fidélité, tendresse, humour et poésie. Nourri de témoignages réels, il émeut et questionne, toujours avec respect, les pratiques agricoles actuelles.

Spectacle tout public dès 6 ans. 5 .

28 avenue Gustave Bessière Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 56 80

English :

Veici Ven! sparkles with the Occitan language and tells the story of a breeder and her unusual encounter with a horned beast.

Show programmed by the Communauté de Communes in partnership with Grand site Conques Vallées Lot et Dourdou

German :

Veici Ven! bringt die okzitanische Sprache zum Funkeln und erzählt die Geschichte einer Züchterin und ihrer ungewöhnlichen Begegnung mit einem gehörnten Tier.

Die Aufführung wurde von der Communauté de Communes in Partnerschaft mit Grand site Conques Vallées Lot et Dourdou organisiert

Italiano :

Veici Ven! fa rivivere la lingua occitana e racconta la storia di una contadina e del suo insolito incontro con una bestia cornuta.

Spettacolo programmato dalla Communauté de Communes in collaborazione con il Grand site Conques Vallées Lot et Dourdou

Espanol :

Veici Ven! da vida a la lengua occitana y cuenta la historia de una campesina y su insólito encuentro con una bestia con cuernos.

Espectáculo programado por la Communauté de Communes en colaboración con Grand site Conques Vallées Lot et Dourdou

L’événement Veici Ven ! à Saint-Cyprien Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2025-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)