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Braderie Marcillac-Vallon

Braderie Marcillac-Vallon

Braderie Marcillac-Vallon samedi 30 mai 2026.

Ville : 12330 Marcillac-Vallon

Département : Aveyron

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Marcillac-Vallon

Braderie

Marcillac-Vallon Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Braderie Vide grenier, dressing, jardin
Braderie pour les particuliers. Sous les platanes à Marcillac-Vallon de 8h à 17h
Installation à partir de 6H30 vente d’occasion uniquement
3m linéaires = 6€   .

Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie  

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English :

Braderie Garage sale, dressing room, garden

L’événement Braderie Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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