Braderie Marcillac-Vallon
Braderie Marcillac-Vallon samedi 30 mai 2026.
Marcillac-Vallon
Braderie
Marcillac-Vallon Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Braderie Vide grenier, dressing, jardin
Braderie pour les particuliers. Sous les platanes à Marcillac-Vallon de 8h à 17h
Installation à partir de 6H30 vente d’occasion uniquement
3m linéaires = 6€ .
Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie
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English :
Braderie Garage sale, dressing room, garden
L’événement Braderie Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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