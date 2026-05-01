Marcillac-Vallon

Braderie

Marcillac-Vallon Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Braderie Vide grenier, dressing, jardin

Braderie pour les particuliers. Sous les platanes à Marcillac-Vallon de 8h à 17h

Installation à partir de 6H30 vente d’occasion uniquement

3m linéaires = 6€ .

Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie

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English :

Braderie Garage sale, dressing room, garden

L’événement Braderie Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)