Marcillac-Vallon

Exposition Entre ombre et lumière

10 place de l’église Marcillac-Vallon Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-16

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-05-16

Exposition de gravures

Exposition de Cécile Metje Entre ombre et lumière

Exposition des gravures qui ont servi à illustrer les 4 livres poétiques animaliers (le chat, la chouette, le chien et le poisson)

Lieu Un mouton dans l’herbe, 10 place de l’église, 12330 Marcillac-Vallon .

10 place de l’église Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 6 95 30 69 50 unmoutondanslherbe@gmail.com

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English :

Exhibition of engravings

L’événement Exposition Entre ombre et lumière Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2026-05-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)