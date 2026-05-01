Exposition Entre ombre et lumière Marcillac-Vallon
Exposition Entre ombre et lumière Marcillac-Vallon samedi 16 mai 2026.
Marcillac-Vallon
Exposition Entre ombre et lumière
10 place de l’église Marcillac-Vallon Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-16
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-05-16
Exposition de gravures
Exposition de Cécile Metje Entre ombre et lumière
Exposition des gravures qui ont servi à illustrer les 4 livres poétiques animaliers (le chat, la chouette, le chien et le poisson)
Lieu Un mouton dans l’herbe, 10 place de l’église, 12330 Marcillac-Vallon .
10 place de l’église Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 6 95 30 69 50 unmoutondanslherbe@gmail.com
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English :
Exhibition of engravings
L’événement Exposition Entre ombre et lumière Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2026-05-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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