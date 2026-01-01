Jeudis cinéma Marcillac-Vallon
Jeudis cinéma
Salle des fêtes Marcillac-Vallon Aveyron
Deux films seront projetés le jeudi 22 janvier à la salle des fêtes de Marcillac.
Le jeudi 22 janvier, retrouvez une nouvelle soirée des jeudis cinéma à la salle des fêtes de Marcillac-Vallon. Au programme:
18h Les Enfants vont bien
De Nathan Ambrosioni
Avec Camille Cottin, Juliette Armanet, Monia Chokri
Un soir d’été, Suzanne, accompagnée de ses deux jeunes enfants, rend une visite impromptue à sa sœur Jeanne. Celle-ci est prise au dépourvu. Non seulement elles ne se sont pas vues depuis plusieurs mois mais surtout Suzanne semble comme absente à elle-même. Au réveil, Jeanne découvre sidérée le mot laissé par sa sœur. La sidération laisse place à la colère lorsqu’à la gendarmerie Jeanne comprend qu’aucune procédure de recherche ne pourra être engagée Suzanne a fait le choix insensé de disparaître…
Tarif 6€
20h30 Dossier 137
Par Dominik Moll, Gilles Marchand
Avec Léa Drucker, Guslagie Malanda, Mathilde Roehrich
Le dossier 137 est en apparence une affaire de plus pour Stéphanie, enquêtrice à l’IGPN, la police des polices. Une manifestation tendue, un jeune homme blessé par un tir de LBD, des circonstances à éclaircir pour établir une responsabilité… Mais un élément inattendu va troubler Stéphanie, pour qui le dossier 137 devient autre chose qu’un simple numéro.
Tarif 6€ 6 .
Salle des fêtes Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 9 53 79 93 01
English :
Two films will be shown on Thursday January 22 at the Salle des Fêtes in Marcillac.
