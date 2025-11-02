Fête de la Saint Bourrou à Marcillac Marcillac-Vallon

Fête de la Saint Bourrou à Marcillac

Venez fêter la Saint Bourrou à Marcillac du samedi 23 au lundi 25 mai 2025 !

Traditionnelle fête de Marcillac autour du bourgeon de la vigne (bourrou en occitan).

Samedi

Cave de Valady: 9h/12h et 14h/18h portes ouvertes.

Stade Kervallon: 14h concours de pétanque.

Place de l’église:

15h30 à 20h jeux pour enfants (de 4 à 12 ans). Sans inscription.

17h30 cérémonie d’ouverture avec la municipalité de Marcillac, animée par l’Harmonie de Marcillac.

Jusqu’à 22h: animation musicale et buvette, soirée organisée par l’APEL de l’école des Prades.

Dimanche

Salle des fêtes: 8h petit déjeuner proposé par Foot Vallon (15€ charcuterie, tête de veau ou tripous, pommes de terres persillées, fromage et dessert, vin rouge et café)

8h marché traditionnel, place de l’église

Tour de ville avec l’Harmonie de Marcillac: 16h.

Place de l’église:

16h dégustation des vins AOP de Marcillac en compagnie des vignerons de l’AOP.

18h apéro cocktail, organisé par RDV Aveyron Handball.

19h30: repas veau aligot . Amenez vos couverts. Concocté et servis par l’Eschansonnerie de Saint Bourrou, avec la participation de RDV Aveyron Handball et animé par l’Harmonie de Marcillac.

A partir de 21h30: concert Duo la Purée, buvette et animation musicale organisées par RDV Aveyron Handball.

Lundi

Départ de la Murette: 9h30 défilé traditionnel des vignerons avec l’Eschansonnerie de la Saint-Bourrou, le conseil municipal, les enfants des écoles et l’Harmonie de Marcillac.

Notre Dame de Foncourrieu:

10h30 Messe.

12h: Intronisation à Cachefaix, par l’Eschansonnerie de la St-Bourrou, soleil et vin de Marcillac. Accompagnement par l’Harmonie de Marcillac.

13h: Repas Guibou , à acheter sur place. Proposé par l’APEL du collège Saint Joseph et la paroisse Saint Vincent du Vallon.

Fête foraine sur 3 jours.

En cas d’intempéries, repli des animations à la salle des fêtes.

Marcillac Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie comitedesfetes.marcillac@gmail.com

English :

Come and celebrate Saint Bourrou’s Day in Marcillac from Saturday 23rd to Monday 25th May 2025!

German :

Kommen Sie vom Samstag, den 23. bis Montag, den 25. Mai 2025 nach Marcillac und feiern Sie das Fest des Heiligen Bourrou!

Italiano :

Venite a festeggiare la festa di Saint Bourrou a Marcillac da sabato 23 a lunedì 25 maggio 2025!

Espanol :

Venga a celebrar la fiesta de San Bourrou en Marcillac del sábado 23 al lunes 25 de mayo de 2025

