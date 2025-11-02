Fête de la Saint Bourrou à Marcillac Marcillac-Vallon
Fête de la Saint Bourrou à Marcillac Marcillac-Vallon samedi 23 mai 2026.
Fête de la Saint Bourrou à Marcillac
Marcillac Marcillac-Vallon Aveyron
Venez fêter la Saint Bourrou à Marcillac du samedi 23 au lundi 25 mai 2025 !
Traditionnelle fête de Marcillac autour du bourgeon de la vigne (bourrou en occitan).
Samedi
Cave de Valady: 9h/12h et 14h/18h portes ouvertes.
Stade Kervallon: 14h concours de pétanque.
Place de l’église:
15h30 à 20h jeux pour enfants (de 4 à 12 ans). Sans inscription.
17h30 cérémonie d’ouverture avec la municipalité de Marcillac, animée par l’Harmonie de Marcillac.
Jusqu’à 22h: animation musicale et buvette, soirée organisée par l’APEL de l’école des Prades.
Dimanche
Salle des fêtes: 8h petit déjeuner proposé par Foot Vallon (15€ charcuterie, tête de veau ou tripous, pommes de terres persillées, fromage et dessert, vin rouge et café)
8h marché traditionnel, place de l’église
Tour de ville avec l’Harmonie de Marcillac: 16h.
Place de l’église:
16h dégustation des vins AOP de Marcillac en compagnie des vignerons de l’AOP.
18h apéro cocktail, organisé par RDV Aveyron Handball.
19h30: repas veau aligot . Amenez vos couverts. Concocté et servis par l’Eschansonnerie de Saint Bourrou, avec la participation de RDV Aveyron Handball et animé par l’Harmonie de Marcillac.
A partir de 21h30: concert Duo la Purée, buvette et animation musicale organisées par RDV Aveyron Handball.
Lundi
Départ de la Murette: 9h30 défilé traditionnel des vignerons avec l’Eschansonnerie de la Saint-Bourrou, le conseil municipal, les enfants des écoles et l’Harmonie de Marcillac.
Notre Dame de Foncourrieu:
10h30 Messe.
12h: Intronisation à Cachefaix, par l’Eschansonnerie de la St-Bourrou, soleil et vin de Marcillac. Accompagnement par l’Harmonie de Marcillac.
13h: Repas Guibou , à acheter sur place. Proposé par l’APEL du collège Saint Joseph et la paroisse Saint Vincent du Vallon.
Fête foraine sur 3 jours.
En cas d’intempéries, repli des animations à la salle des fêtes.
Organisé par
– le comité des fêtes de Marcillac et les associations du village
– l’Eschansonnerie de la St-Bourrou .
Marcillac Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie comitedesfetes.marcillac@gmail.com
English :
Come and celebrate Saint Bourrou’s Day in Marcillac from Saturday 23rd to Monday 25th May 2025!
German :
Kommen Sie vom Samstag, den 23. bis Montag, den 25. Mai 2025 nach Marcillac und feiern Sie das Fest des Heiligen Bourrou!
Italiano :
Venite a festeggiare la festa di Saint Bourrou a Marcillac da sabato 23 a lunedì 25 maggio 2025!
Espanol :
Venga a celebrar la fiesta de San Bourrou en Marcillac del sábado 23 al lunes 25 de mayo de 2025
