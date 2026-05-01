Double concert à La Chaloupe Marcillac-Vallon
Double concert à La Chaloupe Marcillac-Vallon dimanche 24 mai 2026.
Marcillac-Vallon
Double concert à La Chaloupe
4, avenue Gustave Bessière Marcillac-Vallon Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Dimanche 24 mai double CONCERT avec RIEN VIRGULE et GÉOMÉTRIES, ou plutôt devrait-on dire traversée d’un long fleuve sonore, temps suspendu, errance cosmique.
Dernière tournée du trio-volcan Rien Virgule avant une longue pause prévue… // Mathias Pontévia batterie horizontale, Anne Careil chant & synthé, Manuel Duval synthés & électroniques //
Et pour l’occase ils partagent l’affiche avec le pas moins étonnant duo Géométries, qui, suivant un déroulé de micro-évènements, construit un rituel chorégraphique sobre, minimal, parfois drôle, empreint de musiques traditionnelles roumaines autant que de musiques électroacoustiques. // Miha Trifa voix, Gaël Biscuit lecteurs à bande, vielle à roue, mini-accordéon et tapophone // .
4, avenue Gustave Bessière Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 9 78 81 13 92 lachaloupe@riseup.net
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English :
Sunday, May 24 double CONCERT with RIEN VIRGULE and GÉOMÉTRIES, or should we say crossing a long river of sound, suspended time, cosmic wandering.
L’événement Double concert à La Chaloupe Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2026-05-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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