Jeudi cinéma Marcillac-Vallon Marcillac-Vallon
Jeudi cinéma Marcillac-Vallon Marcillac-Vallon jeudi 18 juin 2026.
Marcillac-Vallon
Jeudi cinéma Marcillac-Vallon
Marcillac-Vallon Aveyron
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
18h00 LA VÉNUS ÉLECTRIQUE
De Pierre Salvadori –
20h30 JUSTE UNE ILLUSION
De Olivier Nakache, Eric Toledano
18h00 LA VÉNUS ÉLECTRIQUE
De Pierre Salvadori
Avec Pio Marmaï, Anaïs Demoustier, Gilles Lellouche
Comédie, Romance, France, 2026, 1h45
Paris, 1928. Antoine Balestro, jeune peintre en vogue, n’arrive plus à travailler depuis la mort de son épouse et désespère Armand, son galeriste. Un soir d’ivresse, Antoine tente d’entrer en contact avec sa femme par l’intermédiaire d’une voyante. Sans le savoir, il parle en réalité avec Suzanne, une modeste foraine qui s’est glissée dans la roulotte pour y voler de la nourriture. Suzanne se révèle douée pour l’imposture et, rapidement secondée par Armand, elle enchaîne les fausses séances. Peu à peu, Antoine retrouve l’inspiration, mais pour Suzanne les choses se compliquent alors qu’elle tombe doucement amoureuse de l’homme qu’elle manipule…
20h30 JUSTE UNE ILLUSION
De Olivier Nakache, Eric Toledano
Avec Louis Garrel, Camille Cottin, Pierre Lottin
Comédie dramatique, France, 2026, 1h56
Nous sommes en 1985, Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent. Alors qu’il n’est déjà plus un enfant et qu’il n’est pas encore un adulte nous allons partager ses questions et ses doutes sur l’identité, l’amitié, la famille, la religion, le désir et les premiers élans amoureux.
Une comédie sur cette période de l’enfance où l’espoir de changer le monde n’était pas “Juste une illusion…” 6 .
Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 9 53 79 93 01
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English :
6:00 p.m.: THE ELECTRIC VENUS
By Pierre Salvadori –
8:30 p.m.: JUSTE UNE ILLUSION
By Olivier Nakache, Eric Toledano
L’événement Jeudi cinéma Marcillac-Vallon Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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