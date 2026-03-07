Marcillac-Vallon

Jeudi cinéma Marcillac-Vallon

Marcillac-Vallon Aveyron

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

18h00 LA VÉNUS ÉLECTRIQUE

De Pierre Salvadori –

20h30 JUSTE UNE ILLUSION

De Olivier Nakache, Eric Toledano

18h00 LA VÉNUS ÉLECTRIQUE

De Pierre Salvadori

Avec Pio Marmaï, Anaïs Demoustier, Gilles Lellouche

Comédie, Romance, France, 2026, 1h45

Paris, 1928. Antoine Balestro, jeune peintre en vogue, n’arrive plus à travailler depuis la mort de son épouse et désespère Armand, son galeriste. Un soir d’ivresse, Antoine tente d’entrer en contact avec sa femme par l’intermédiaire d’une voyante. Sans le savoir, il parle en réalité avec Suzanne, une modeste foraine qui s’est glissée dans la roulotte pour y voler de la nourriture. Suzanne se révèle douée pour l’imposture et, rapidement secondée par Armand, elle enchaîne les fausses séances. Peu à peu, Antoine retrouve l’inspiration, mais pour Suzanne les choses se compliquent alors qu’elle tombe doucement amoureuse de l’homme qu’elle manipule…

20h30 JUSTE UNE ILLUSION

De Olivier Nakache, Eric Toledano

Avec Louis Garrel, Camille Cottin, Pierre Lottin

Comédie dramatique, France, 2026, 1h56

Nous sommes en 1985, Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent. Alors qu’il n’est déjà plus un enfant et qu’il n’est pas encore un adulte nous allons partager ses questions et ses doutes sur l’identité, l’amitié, la famille, la religion, le désir et les premiers élans amoureux.

Une comédie sur cette période de l’enfance où l’espoir de changer le monde n’était pas “Juste une illusion…” 6 .

Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 9 53 79 93 01

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English :

6:00 p.m.: THE ELECTRIC VENUS

By Pierre Salvadori –

8:30 p.m.: JUSTE UNE ILLUSION

By Olivier Nakache, Eric Toledano

L’événement Jeudi cinéma Marcillac-Vallon Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)