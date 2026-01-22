Bourse aux livres Marcillac-Vallon
Bourse aux livres Marcillac-Vallon dimanche 28 juin 2026.
Marcillac-Vallon
Bourse aux livres
4 avenue Gustave Bessiere Marcillac-Vallon Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Grande bourse aux livres d’occasion à la Chaloupe
Nous lançons un appel à don pour récupérer des livres afin d’organiser une belle journée et de beaux stands. Les livres seront vendus à petits prix, et la vente servira à financer certains travaux à la Chaloupe. Si vous voulez vider vos bibliothèques ou désengorger vos étagères, venez déposer vos sacs, cartons ou piles de livres :
– à la Chaloupe, 4 avenue Gustave Bessière // mercredi 15h-18h, jeudi 11h-15h, vendredi 11h-15h et 17h-22h, ainsi qu’aux moments d’évènements,
– à la friperie le Coccillon, 9 avenue Gustave Bessière // mercredi, vendredi, samedi 10h-18h, dimanche 9h-13h,
– au Mouton dans le Pré, Place de l’église // jeudi, vendredi, samedi 10h-18h30, dimanche 10h-13h. .
4 avenue Gustave Bessiere Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 9 78 81 13 92 lachaloupe@riseup.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Big second-hand book sale at La Chaloupe
L’événement Bourse aux livres Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2026-05-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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