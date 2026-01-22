Marcillac-Vallon

Bourse aux livres

4 avenue Gustave Bessiere Marcillac-Vallon Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Grande bourse aux livres d’occasion à la Chaloupe

Nous lançons un appel à don pour récupérer des livres afin d’organiser une belle journée et de beaux stands. Les livres seront vendus à petits prix, et la vente servira à financer certains travaux à la Chaloupe. Si vous voulez vider vos bibliothèques ou désengorger vos étagères, venez déposer vos sacs, cartons ou piles de livres :

– à la Chaloupe, 4 avenue Gustave Bessière // mercredi 15h-18h, jeudi 11h-15h, vendredi 11h-15h et 17h-22h, ainsi qu’aux moments d’évènements,

– à la friperie le Coccillon, 9 avenue Gustave Bessière // mercredi, vendredi, samedi 10h-18h, dimanche 9h-13h,

– au Mouton dans le Pré, Place de l’église // jeudi, vendredi, samedi 10h-18h30, dimanche 10h-13h. .

4 avenue Gustave Bessiere Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 9 78 81 13 92 lachaloupe@riseup.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Big second-hand book sale at La Chaloupe

L’événement Bourse aux livres Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2026-05-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)