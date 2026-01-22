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Bourse aux livres Marcillac-Vallon

Bourse aux livres Marcillac-Vallon

Bourse aux livres Marcillac-Vallon dimanche 28 juin 2026.

Adresse : 4 avenue Gustave Bessiere

Ville : 12330 Marcillac-Vallon

Département : Aveyron

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Marcillac-Vallon

Bourse aux livres

4 avenue Gustave Bessiere Marcillac-Vallon Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Grande bourse aux livres d’occasion à la Chaloupe
Nous lançons un appel à don pour récupérer des livres afin d’organiser une belle journée et de beaux stands. Les livres seront vendus à petits prix, et la vente servira à financer certains travaux à la Chaloupe. Si vous voulez vider vos bibliothèques ou désengorger vos étagères, venez déposer vos sacs, cartons ou piles de livres :
– à la Chaloupe, 4 avenue Gustave Bessière // mercredi 15h-18h, jeudi 11h-15h, vendredi 11h-15h et 17h-22h, ainsi qu’aux moments d’évènements,
– à la friperie le Coccillon, 9 avenue Gustave Bessière // mercredi, vendredi, samedi 10h-18h, dimanche 9h-13h,
– au Mouton dans le Pré, Place de l’église // jeudi, vendredi, samedi 10h-18h30, dimanche 10h-13h.   .

4 avenue Gustave Bessiere Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 9 78 81 13 92  lachaloupe@riseup.net

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English :

Big second-hand book sale at La Chaloupe

L’événement Bourse aux livres Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2026-05-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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