Foire à la bière Marcillac-Vallon
Foire à la bière Marcillac-Vallon samedi 13 juin 2026.
Marcillac-Vallon
Foire à la bière
Sous les platanes Marcillac-Vallon Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Foire à la bière artisanale !
De 18h à minuit, venez déguster des bières artisanales de producteurs locaux !
20h apéro duo
Restauration moules-frites
Participation aux frais 2€ le gobelet .
Sous les platanes Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie
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English :
Craft beer fair!
L’événement Foire à la bière Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2026-05-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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