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Foire à la bière Marcillac-Vallon

Foire à la bière Marcillac-Vallon

Foire à la bière Marcillac-Vallon samedi 13 juin 2026.

Adresse : Sous les platanes

Ville : 12330 Marcillac-Vallon

Département : Aveyron

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif :

Marcillac-Vallon

Foire à la bière

Sous les platanes Marcillac-Vallon Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Foire à la bière artisanale !
De 18h à minuit, venez déguster des bières artisanales de producteurs locaux !
20h apéro duo
Restauration moules-frites
Participation aux frais 2€ le gobelet    .

Sous les platanes Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie  

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English :

Craft beer fair!

L’événement Foire à la bière Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2026-05-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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