Marcillac-Vallon

Foire à la bière

Sous les platanes Marcillac-Vallon Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Foire à la bière artisanale !

De 18h à minuit, venez déguster des bières artisanales de producteurs locaux !

20h apéro duo

Restauration moules-frites

Participation aux frais 2€ le gobelet .

Sous les platanes Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Craft beer fair!

L’événement Foire à la bière Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2026-05-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)