Marcillac-Vallon

Quine Pétanque Marcillacoise

Sous les platanes Marcillac-Vallon Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Le Quine annuel de notre association aura lieu le samedi 25 Juillet à la salle des fêtes de Marcillac à 21H00.

De nombreux lots de valeur seront mis en jeu Couteau Liadou Bons d’achats Intermarché et dans les commerces du village- Poubelles Garnies Repas Gateaux à la broche Roqueforts …… .

Sous les platanes Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 6 78 88 48 00 pascal.serieye@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Our association’s annual bingo night will take place on Saturday, July 25, at the Marcillac community hall at 9:00 p.m.

L’événement Quine Pétanque Marcillacoise Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)