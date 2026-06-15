Quine Pétanque Marcillacoise Marcillac-Vallon
Quine Pétanque Marcillacoise Marcillac-Vallon samedi 25 juillet 2026.
Marcillac-Vallon
Quine Pétanque Marcillacoise
Sous les platanes Marcillac-Vallon Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Le Quine annuel de notre association aura lieu le samedi 25 Juillet à la salle des fêtes de Marcillac à 21H00.
De nombreux lots de valeur seront mis en jeu Couteau Liadou Bons d’achats Intermarché et dans les commerces du village- Poubelles Garnies Repas Gateaux à la broche Roqueforts …… .
Sous les platanes Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 6 78 88 48 00 pascal.serieye@orange.fr
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English :
Our association’s annual bingo night will take place on Saturday, July 25, at the Marcillac community hall at 9:00 p.m.
L’événement Quine Pétanque Marcillacoise Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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