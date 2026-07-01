Festivités du 14 Juillet Marcillac-Vallon Marcillac-Vallon
mardi 14 juillet 2026 · Marcillac-Vallon
Informations pratiques
Marcillac-Vallon
Festivités du 14 Juillet Marcillac-Vallon
Sous les platanes Marcillac-Vallon Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Repas champêtre et animations pour la soirée du mardi 14 juillet 2026
Soirée festive pour le 14 juillet !
Organisation repas champêtre sous les platanes à partir de 19h30, retraite aux flambeaux, feu d’artifice et soirée musicale. .
Sous les platanes Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 6 08 57 14 39
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English :
A country-style meal and evening entertainment on Tuesday, July 14, 2026
L’événement Festivités du 14 Juillet Marcillac-Vallon Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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