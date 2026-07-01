Informations pratiques

Marcillac-Vallon

Festivités du 14 Juillet Marcillac-Vallon

Sous les platanes Marcillac-Vallon Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Repas champêtre et animations pour la soirée du mardi 14 juillet 2026

Soirée festive pour le 14 juillet !

Organisation repas champêtre sous les platanes à partir de 19h30, retraite aux flambeaux, feu d’artifice et soirée musicale. .

Sous les platanes Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 6 08 57 14 39

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English :

A country-style meal and evening entertainment on Tuesday, July 14, 2026

L’événement Festivités du 14 Juillet Marcillac-Vallon Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)