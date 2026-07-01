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Festivités du 14 Juillet Marcillac-Vallon Marcillac-Vallon

mardi 14 juillet 2026 · Marcillac-Vallon

Festivités du 14 Juillet Marcillac-Vallon Marcillac-Vallon

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Adresse
Sous les platanes
Ville
12330 Marcillac-Vallon
Département
Aveyron
Tarif

Marcillac-Vallon

Festivités du 14 Juillet Marcillac-Vallon

Sous les platanes Marcillac-Vallon Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Repas champêtre et animations pour la soirée du mardi 14 juillet 2026
Soirée festive pour le 14 juillet !
Organisation repas champêtre sous les platanes à partir de 19h30, retraite aux flambeaux, feu d’artifice et  soirée musicale.   .

Sous les platanes Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 6 08 57 14 39 

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English :

A country-style meal and evening entertainment on Tuesday, July 14, 2026

L’événement Festivités du 14 Juillet Marcillac-Vallon Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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