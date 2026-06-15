Concours de pétanque Marcillac-Vallon
Concours de pétanque Marcillac-Vallon jeudi 9 juillet 2026.
Marcillac-Vallon
Concours de pétanque
Sous les platanes Marcillac-Vallon Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-07-09
Concours amicaux de pétanque sous les platanes à Marcillac, les jeudis soir à 20h30.
La pétanque Marcillacoise organise des concours amicaux ouvert à tous, les jeudis soirs à partir du 9 juillet jusqu’au 27 Aout.
L’épreuve se déroule par poule de 4 équipes, donc trois parties devront être jouées, et les lots à gagner sont les suivants
Gagnants de trois parties -> Pli de saucisse + Marcillac
Gagnants de deux parties -> Pli de saucisse
Gagnants d’une partie -> 2 Boites de Pâté
L’inscription est de 10€00 par équipe formées et se fait à notre siège »Le Trublion » à partir de 20h30 pour un début de partie à 21h00 .
Vous désirez passer un agréable moment alors rejoignez-nous, vous ne le regretterez pas.
Si vous êtes seul nous mettrons tout en œuvre pour que vous puissiez participer. 10 .
Sous les platanes Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 6 78 88 48 00 pascal.serieye@orange.fr
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English :
Friendly pétanque tournaments under the plane trees in Marcillac, Thursday evenings at 8:30 p.m.
L’événement Concours de pétanque Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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