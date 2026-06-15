Marcillac-Vallon

Concours de pétanque

Sous les platanes Marcillac-Vallon Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-07-09

Concours amicaux de pétanque sous les platanes à Marcillac, les jeudis soir à 20h30.

La pétanque Marcillacoise organise des concours amicaux ouvert à tous, les jeudis soirs à partir du 9 juillet jusqu’au 27 Aout.

L’épreuve se déroule par poule de 4 équipes, donc trois parties devront être jouées, et les lots à gagner sont les suivants

Gagnants de trois parties -> Pli de saucisse + Marcillac

Gagnants de deux parties -> Pli de saucisse

Gagnants d’une partie -> 2 Boites de Pâté

L’inscription est de 10€00 par équipe formées et se fait à notre siège »Le Trublion » à partir de 20h30 pour un début de partie à 21h00 .

Vous désirez passer un agréable moment alors rejoignez-nous, vous ne le regretterez pas.

Si vous êtes seul nous mettrons tout en œuvre pour que vous puissiez participer. 10 .

Sous les platanes Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 6 78 88 48 00 pascal.serieye@orange.fr

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English :

Friendly pétanque tournaments under the plane trees in Marcillac, Thursday evenings at 8:30 p.m.

L’événement Concours de pétanque Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)