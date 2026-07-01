AGENDA · Marcillac-Vallon
Concert Parc de Foncourrieu jeudi 23 juillet Marcillac-Vallon
jeudi 23 juillet 2026 · Marcillac-Vallon
Informations pratiques
Marcillac-Vallon
Concert Parc de Foncourrieu jeudi 23 juillet
Mairie Marcillac-Vallon Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Classique avec Jean-Noël Rey
Jean-Noël REY à l’orgue
Jean-Baptiste LETANGE à l’orgue
Emma ANDUREAU au violoncelle
Julien Ramond au violon .
Mairie Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie contact@foncourrieu.fr
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English :
A Classic with Jean-No%EBl Rey
L’événement Concert Parc de Foncourrieu jeudi 23 juillet Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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