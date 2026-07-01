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Concert Parc de Foncourrieu jeudi 23 juillet Marcillac-Vallon

jeudi 23 juillet 2026 · Marcillac-Vallon

Concert Parc de Foncourrieu jeudi 23 juillet Marcillac-Vallon

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Adresse
Mairie
Ville
12330 Marcillac-Vallon
Département
Aveyron
Tarif

Marcillac-Vallon

Concert Parc de Foncourrieu jeudi 23 juillet

Mairie Marcillac-Vallon Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-23
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Classique avec Jean-Noël Rey
Jean-Noël REY à l’orgue
Jean-Baptiste LETANGE à l’orgue
Emma ANDUREAU au violoncelle
Julien Ramond au violon   .

Mairie Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie   contact@foncourrieu.fr

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English :

A Classic with Jean-No%EBl Rey

L’événement Concert Parc de Foncourrieu jeudi 23 juillet Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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