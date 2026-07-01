Informations pratiques

Marcillac-Vallon

Concert Parc de Foncourrieu jeudi 23 juillet

Mairie Marcillac-Vallon Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Classique avec Jean-Noël Rey

Jean-Noël REY à l’orgue

Jean-Baptiste LETANGE à l’orgue

Emma ANDUREAU au violoncelle

Julien Ramond au violon .

Mairie Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie contact@foncourrieu.fr

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English :

A Classic with Jean-No%EBl Rey

L’événement Concert Parc de Foncourrieu jeudi 23 juillet Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)