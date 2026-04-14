CONCERT PARTICIPATIF « CRÉATION PARTAGÉE – CHORALE ÉPHÉMÈRE », Médiathèque Luce Courville, Nantes
CONCERT PARTICIPATIF « CRÉATION PARTAGÉE – CHORALE ÉPHÉMÈRE », Médiathèque Luce Courville, Nantes mercredi 20 mai 2026.
CONCERT PARTICIPATIF « CRÉATION PARTAGÉE – CHORALE ÉPHÉMÈRE » Mercredi 20 mai, 15h00, 18h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T15:00:00+02:00 – 2026-05-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-20T18:00:00+02:00 – 2026-05-20T19:30:00+02:00
L’association Rouges Collines, pépinière d’artistes professionnels animés par une discipline commune, la musique gospel, soul et blues, vous invite à rejoindre leur chorale éphémère le temps d’un moment chaleureux et inspirant ! Que vous soyez chanteur confirmé ou simple amateur de belles mélodies, cette expérience est ouverte à toutes et tous. Aucun prérequis, juste l’envie de partager, de ressentir et de faire résonner ensemble l’énergie et l’émotion des chants gospel.
Au programme :
• Atelier de 15h à 17h30
• Concert participatif trio + choristes du jour à 18h
Avec Thomas Doucet (chant/chef de chœur), Adèle Camara (chant) et Damien Joëts (piano)
Par Rouges Collines
Médiathèque Luce Courville 1 Rue Eugène Thomas, Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
10 mai 2026 10mai2026
Archives nationales d’Outre Mer / Vupar / Ville de Nantes
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