Concert participatif – Tout le public fait le show !, Restaurant HuThoPi, Paris

Concert participatif – Tout le public fait le show ! 21 et 22 juin Restaurant HuThoPi Paris

400

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-22T00:01:00+02:00 – 2026-06-22T03:00:00+02:00

Chantons tous ensemble autour d’une guitare & d’une batterie

Pour la #FeteDeLaMusique dimanche 21 juin, rejoignez-nous ou partagez à celles et ceux qui aiment chanter !

Vous avez prévu d’autres concerts ?

Passez avant ou après.

On y sera, comme les 3 années précédentes, de 18h00 à 3h00.

Mieux qu’un karaoké, c’est un concert participatif !

C’est tout un public qui chante en même temps au rythme d’une guitare et d’une batterie.

Même les plus timides. Même celles et ceux qui chantent faux

Personne ne prend seul le micro. Tout le monde chante à cœur joie.

Un guitariste et un batteur,

130 chansons,

1 écran géant avec les paroles,

Pour dîner (à emporter), l’équipe de l’Huthopi (c’est un resto gastro) vous proposera toute la nuit à prix hyper raisonnables, de quoi vous restaurer.

Exemple des prix de l’année dernière (2025) :

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Sandwich pulled pork : 8 €

Sandwich poulet mariné : 8 €

Foccacia mortadelle : 7 €

Foccacia végétarienne : 7 €

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Cookie choco noisette : 3 €

Brownie : 3 €

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Softs : 3 €

Bières : 3 € / 4 €

Vin blanc / rouge / rosé : 5 €

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Cocktails / apéritifs : de 4 € à 10 €

Chauffez vos voix ! A dimanche.

Restaurant HuThoPi

53 Rue de Charenton 75012 Paris

Pas besoin de réservation

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Site web : https://sites.google.com/view/chanter-ensemble/accueil

Restaurant HuThoPi 3 Rue de Charenton 75012 Paris Paris 75012 Paris 12e Arrondissement Paris Île-de-France https://sites.google.com/view/chanter-ensemble/accueil https://linktr.ee/laissezvouschanter [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 2048, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Le concept Tout le public chante ensemble autour d’une guitare et d’une batterie. Mu00eame les plus timides. Mu00eame celles et ceux qui chantent fauxu2026 Les paroles sont sur un u00e9cran gu00e9ant, mais ce nu2019est pas un karaoku00e9, personne ne prend seul le micro. La playlist Nous contacter Ru00e9seaux sociaux en », « html »: «

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Chantons tous ensemble autour d’une guitare & d’une batterie

©BertrandG